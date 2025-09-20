L’histoire de Dunkerque à travers la carte postale Maison de l’armateur Dunkerque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’Association Cartophile de la Région de Dunkerque vous propose un historique des bâtiments de Dunkerque à travers la carte postale.

Maison de l’armateur 15 rue Faulconnier, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025