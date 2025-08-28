L’Histoire de France en 1h Théâtre Villeneuve-sur-Yonne

L’Histoire de France en 1h

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : 7 – 7 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

L’Histoire de France en une heure retrace les grandes étapes de l’histoire de ce territoire qui est aujourd’hui la France. Le spectacle alterne fausses conférences, reportages, interviews, interludes, digressions vocales, visuelles, échappées vers l’absurde ou le burlesque, ce qui en fait une forme légère, atypique, dynamique et ludique offrant une vision d’ensemble du passé dont nous héritons lorsque nous vivons en France. .

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : L’Histoire de France en 1h

German : L’Histoire de France en 1h

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Histoire de France en 1h Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Sens et Sénonais