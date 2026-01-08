L’Histoire de France en une heure Salle polyvalente Charny Orée de Puisaye

L’Histoire de France en une heure

Salle polyvalente Charny Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Depuis plus de dix ans, la Compagnie La Gargouille continue son pari fou raconter deux millions d’années à cent à l’heure. Quatre sportifs de la scène nous entraînent dans un marathon-spectacle ludique, comique et surprenant ! L’Histoire de France en une heure retrace les grandes étapes de l’histoire de ce territoire qui est aujourd’hui la France. Entre fausses conférences, reportages d’époque, interviews imaginaires, interludes clownesques, digressions vocales, inventions visuelles, échappées vers l’absurde ou le burlesque, cette histoire de France est un spectacle atypique et dynamique tout public à ne pas manquer ! .

Salle polyvalente Charny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté resa.agadop@gmail.com

