L’histoire de la baleine du Muséum Muséum d’histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Gratuit

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découvrez l’histoire de la baleine du Muséum racontée par deux membres de l’association « Les copains du Muséum » ayant participé à cette aventure.

Durée : 20min

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Muséum de la métropole de Nantes