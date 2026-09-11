L’histoire de la bibliothèque, Bibliothèque d’étude et de conservation, Besançon
dimanche 20 septembre 2026 · Bibliothèque d'étude et de conservation · Besançon
Informations pratiques
L’histoire de la bibliothèque Dimanche 20 septembre, 10h00 Bibliothèque d’étude et de conservation Doubs
limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Avant son déménagement, profitez d’une visite exceptionnelle et plongez dans l’histoire de la bibliothèque de Besançon, première bibliothèque publique de France. Vous pourrez découvrir quelques documents précieux issus des collections de la bibliothèque.
Bibliothèque d’étude et de conservation 1 rue de la Bibliothèque, 25000 Besançon Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 81 40 https://bibliotheques.besancon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.besancon.fr/agenda/evenements-a-venir/visite-guidee/histoire-de-la-bibliotheque »}]
Avant son déménagement, profitez d’une visite exceptionnelle et plongez dans l’histoire de la bibliothèque de Besançon, première bibliothèque publique de France. Vous pourrez découvrir quelques issus…
© Bibliothèque de Besançon
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Water Music Besançon 11 septembre 2026
- Visite du Biome, Le Biome, Besançon 12 septembre 2026
- Escapade au kiosque Kiosque Besançon 12 septembre 2026
- Concertos de Chopin Kursaal Besançon 12 septembre 2026
- 4e de Brahms Théâtre Ledoux Besançon 13 septembre 2026