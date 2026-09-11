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L’histoire de la bibliothèque, Bibliothèque d’étude et de conservation, Besançon

dimanche 20 septembre 2026 · Bibliothèque d'étude et de conservation · Besançon

L’histoire de la bibliothèque, Bibliothèque d’étude et de conservation, Besançon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque d'étude et de conservation
Adresse
1 rue de la Bibliothèque, 25000 Besançon
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
limité à 20 personnes

L’histoire de la bibliothèque Dimanche 20 septembre, 10h00 Bibliothèque d’étude et de conservation Doubs

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Avant son déménagement, profitez d’une visite exceptionnelle et plongez dans l’histoire de la bibliothèque de Besançon, première bibliothèque publique de France. Vous pourrez découvrir quelques documents précieux issus des collections de la bibliothèque.

Bibliothèque d’étude et de conservation 1 rue de la Bibliothèque, 25000 Besançon Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 81 40 https://bibliotheques.besancon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.besancon.fr/agenda/evenements-a-venir/visite-guidee/histoire-de-la-bibliotheque »}]
Avant son déménagement, profitez d’une visite exceptionnelle et plongez dans l’histoire de la bibliothèque de Besançon, première bibliothèque publique de France. Vous pourrez découvrir quelques issus…

© Bibliothèque de Besançon

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