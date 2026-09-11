L’histoire de la bibliothèque, Bibliothèque d’étude et de conservation, Besançon

Informations pratiques

L’histoire de la bibliothèque Dimanche 20 septembre, 10h00 Bibliothèque d’étude et de conservation Doubs

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Avant son déménagement, profitez d’une visite exceptionnelle et plongez dans l’histoire de la bibliothèque de Besançon, première bibliothèque publique de France. Vous pourrez découvrir quelques documents précieux issus des collections de la bibliothèque.

Bibliothèque d’étude et de conservation 1 rue de la Bibliothèque, 25000 Besançon Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 81 40 https://bibliotheques.besancon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.besancon.fr/agenda/evenements-a-venir/visite-guidee/histoire-de-la-bibliotheque »}]

Avant son déménagement, profitez d’une visite exceptionnelle et plongez dans l’histoire de la bibliothèque de Besançon, première bibliothèque publique de France. Vous pourrez découvrir quelques issus…

© Bibliothèque de Besançon