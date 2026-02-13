L’histoire de la censure dans les bibliothèques et la société française, Bibliothèque Saint Martin de Valamas, Saint martin de valamas
Censure contre laquelle se sont dressés les promoteurs de la liberté d’expression, qui ont fini par l’emporter. Mais ce temps est-il révolu ? Certaines circonstances -guerres et instauration de régimes politiques autoritaires- ont conduit à de nombreuses reprises à un retour de la censure. Eclairage philosophique autour des notions de liberté d’expression et de vérité.
Pendant des siècles, une censure religieuse, politique, militaire a opéré en Europe.