L’histoire de la censure dans les bibliothèques et la société française, Bibliothèque Saint Martin de Valamas, Saint martin de valamas

L’histoire de la censure dans les bibliothèques et la société française Vendredi 27 mars, 18h00 Bibliothèque Saint Martin de Valamas Ardèche

Début : 2026-03-27T18:00:00+01:00 – 2026-03-27T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-27T18:00:00+01:00 – 2026-03-27T19:30:00+01:00

Censure contre laquelle se sont dressés les promoteurs de la liberté d’expression, qui ont fini par l’emporter. Mais ce temps est-il révolu ? Certaines circonstances -guerres et instauration de régimes politiques autoritaires- ont conduit à de nombreuses reprises à un retour de la censure. Eclairage philosophique autour des notions de liberté d’expression et de vérité.

Bibliothèque Saint Martin de Valamas 07310 saint-Martin de Valamas Saint martin de valamas 07310 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Pendant des siècles, une censure religieuse, politique, militaire a opéré en Europe.