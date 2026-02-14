L’histoire de la censure dans les bibliothèques et la société française, Bibliothèque Saint Pierreville, Saint-Pierreville
L’histoire de la censure dans les bibliothèques et la société française, Bibliothèque Saint Pierreville, Saint-Pierreville dimanche 29 mars 2026.
L’histoire de la censure dans les bibliothèques et la société française Dimanche 29 mars, 18h00 Bibliothèque Saint Pierreville Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-29T18:00:00+02:00 – 2026-03-29T19:30:00+02:00
Fin : 2026-03-29T18:00:00+02:00 – 2026-03-29T19:30:00+02:00
Mais ce temps est-il révolu ? Certaines circonstances -guerres et instauration de régimes politiques autoritaires- ont conduit à de nombreuses reprises à un retour de la censure. Eclairage philosophique autour des notions de liberté d’expression et de vérité.
Bibliothèque Saint Pierreville Saint-Pierreville Saint-Pierreville 07190 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Pendant des siècles, une censure religieuse, politique, militaire a opéré en Europe. Censure contre laquelle se sont dressés les promoteurs de la liberté d’expression, qui ont fini par l’emporter