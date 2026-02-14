L’histoire de la censure dans les bibliothèques et la société française, Bibliothèque Saint Pierreville, Saint-Pierreville

L’histoire de la censure dans les bibliothèques et la société française Dimanche 29 mars, 18h00 Bibliothèque Saint Pierreville Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T18:00:00+02:00 – 2026-03-29T19:30:00+02:00

Fin : 2026-03-29T18:00:00+02:00 – 2026-03-29T19:30:00+02:00

Mais ce temps est-il révolu ? Certaines circonstances -guerres et instauration de régimes politiques autoritaires- ont conduit à de nombreuses reprises à un retour de la censure. Eclairage philosophique autour des notions de liberté d’expression et de vérité.

Bibliothèque Saint Pierreville Saint-Pierreville Saint-Pierreville 07190 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Pendant des siècles, une censure religieuse, politique, militaire a opéré en Europe. Censure contre laquelle se sont dressés les promoteurs de la liberté d’expression, qui ont fini par l’emporter