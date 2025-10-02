L’histoire de la couleur bleue » La tentation de Venise » par D. Bernard Place Bujault Melle

L’histoire de la couleur bleue » La tentation de Venise » par D. Bernard Place Bujault Melle jeudi 2 octobre 2025.

L’histoire de la couleur bleue » La tentation de Venise » par D. Bernard

Place Bujault Le Metullum Salle Le Méliès Melle Deux-Sèvres

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

L’Histoire de la couleur bleue « La tentation de Venise » par Daniel BERNARD

L’indigo des Indes, le 1er pigment végétal arrive à Byzance avec les caravanes de la soie. Les marchands vénitiens hésitent entre ces feuilles séchées et le bleu du lapis-lazuli c’est la Tentation de Venise et l’Europe a un besoin crucial de teinture, car la Renaissance est la civilisation des couleurs. Il faudra attendre le XVIème siècle et le pastel de Toulouse, seul pigment capable de teindre un tissu en bleu en Europe. Le 3ème bleu végétal l’indigofera suffruticosa d’Amérique ou bleu Maya est quant à lui un mystère vieux de 3000 ans… Et si un papillon bleu décidait de la nouvelle science des couleurs ? Le papillon morpho de la famille des Nymphalidae nous donne peut-être une idée. Dépourvu de pigments, donc de couleur au sens où nous l’entendons, il possède pourtant une caractéristique étonnante… .

Place Bujault Le Metullum Salle Le Méliès Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 28 96 79 j-paul.quintard@orange.fr

English : L’histoire de la couleur bleue » La tentation de Venise » par D. Bernard

German : L’histoire de la couleur bleue » La tentation de Venise » par D. Bernard

Italiano :

Espanol : L’histoire de la couleur bleue » La tentation de Venise » par D. Bernard

L’événement L’histoire de la couleur bleue » La tentation de Venise » par D. Bernard Melle a été mis à jour le 2025-09-26 par OT Pays Mellois