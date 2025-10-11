L’histoire de la flûte traversière à travers les siècles Rue Emile Zola Brest

L’histoire de la flûte traversière à travers les siècles

Rue Emile Zola Auditorium du Conservatoire Brest Finistère

Début : 2025-10-11 16:30:00

fin : 2025-10-11 17:45:00

2025-10-11

Lucie Humbert, Céline Moraud Langlet et leurs 16 flûtes, vous racontent en duo l’histoire de ces instruments extraordinaires. Découvrez comment la facture de la flûte à évolué en fonction des goûts musicaux et stylistiques de chaque époque, et réciproquement, en quoi cette évolution a influencé les compositeurs dans l’écriture de leurs œuvres.

Informations pratiques

Durée 1h15.

Pas d’inscription nécessaire. .

Rue Emile Zola Auditorium du Conservatoire Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 89 99

