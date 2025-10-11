L’histoire de la flûte traversière à travers les siècles Rue Emile Zola Brest
L’histoire de la flûte traversière à travers les siècles Rue Emile Zola Brest samedi 11 octobre 2025.
L’histoire de la flûte traversière à travers les siècles
Rue Emile Zola Auditorium du Conservatoire Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 16:30:00
fin : 2025-10-11 17:45:00
Date(s) :
2025-10-11
Lucie Humbert, Céline Moraud Langlet et leurs 16 flûtes, vous racontent en duo l’histoire de ces instruments extraordinaires. Découvrez comment la facture de la flûte à évolué en fonction des goûts musicaux et stylistiques de chaque époque, et réciproquement, en quoi cette évolution a influencé les compositeurs dans l’écriture de leurs œuvres.
Informations pratiques
Durée 1h15.
Pas d’inscription nécessaire. .
Rue Emile Zola Auditorium du Conservatoire Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 89 99
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement L’histoire de la flûte traversière à travers les siècles Brest a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole