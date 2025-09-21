L’histoire de la gare Le Tréport / Mers Pavillon des Bains Mers-les-Bains

L’histoire de la gare Le Tréport / Mers Pavillon des Bains Mers-les-Bains dimanche 21 septembre 2025.

L’histoire de la gare Le Tréport / Mers Dimanche 21 septembre, 11h00 Pavillon des Bains Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Conférence présentée par Alain PEYRONNET sur l’histoire de la gare du TREPORT-MERS suivie d’un échange et d’un moment convivial autour d’un pot de l’amitié.

Proposé par le Comité de Sauvegarde et de Développement des Lignes Ferroviaires du Tréport – Mers

Pavillon des Bains 9 rue Paul Doumer 80350 Mers-les-Bains Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France Salle de spectacles située sur l’ancien site de l’établissement des bains de Mers.

service culturel de Mers-les-Bains