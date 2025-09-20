« L’histoire de la gastronomie française » : causerie avec Richard Brisach Maison rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen

« L’histoire de la gastronomie française » : causerie avec Richard Brisach Maison rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen samedi 20 septembre 2025.

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt s’anime et met à l’honneur les arts de la table !

À 16 h, Richard Brisach vous invite à la causerie sur « L’histoire de la gastronomie française ».

Sa passion ? Cuisiner, inventer des plats ou détourner les standards de la tradition culinaire… Venez enrichir vos connaissances sur l’univers de la gastronomie !

Tout au long du week-end, participez également à de nombreuses activités et animations, à une visite libre de la Maison Rurale, découvrez une exposition consacrée aux arts de la table et assistez à une conférence sur « L’Alsace dans nos assiettes ».

Plus d’infos ici.

Maison rurale de l'Outre-Forêt 1 Rue de l'Église, 67250 Kutzenhausen Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est 03 88 80 53 00 http://www.maison-rurale.fr La Maison rurale de l'Outre-Forêt constitue un corps de ferme complet, illustrant le mode de vie de la génération ayant connu les mutations du monde rural entre 1920 et 1950.

Elle vous invite à découvrir les particularités de l’Outre-Forêt : son architecture, l’intimité de ses intérieurs, son mobilier, les richesses de ses caves et greniers, le savoir-faire de ses artisans et la chaleur de ses habitants.

Loin de représenter un passé mythique ou idéalisé, la Maison rurale se veut un témoignage fidèle de la vie quotidienne, familiale, villageoise, sociale et religieuse du siècle dernier.

Un club de marqueterie de l’AMROF a été créé il y a une vingtaine d’années.

© MROF