L’Histoire de la métallurgie en Haute-Marne évolutions et mutations Salle des Conférences du Musée Châtillon-sur-Seine jeudi 5 mars 2026.
Salle des Conférences du Musée 14 Rue de la Libération Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2026-03-05 17:30:00
fin : 2026-03-05 22:30:00
2026-03-05
Clément Michon, conservateur-directeur du musée de Saint-Dizier et de Metallurgic Park viendra nous présenter L’Histoire de la métallurgie en Haute-Marne évolutions et mutations . .
