L’HISTOIRE DE LA MOBILITE TOUS AZIMUTS PAR RENAULT, DE 1898 A AUJOURD’HUI Pézenas

L’HISTOIRE DE LA MOBILITE TOUS AZIMUTS PAR RENAULT, DE 1898 A AUJOURD’HUI

Cours Jean Jaurès Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

En cette année du centième anniversaire du fameux logo, le Club des Amateurs d’anciennes Renault propose une rencontre exceptionnelle en centre ville de Pézenas avec un parcours, une exposition et une conférence.

Le Club des Amateurs d’anciennes Renault va clôturer cette année qui a vu se dérouler un cycle d’animations autour du centième anniversaire de l’apparition du Losange sur le capot des Renault.

Rendez-vous dimanche 7 décembre à Pézenas, à partir de 14 H, sur le cours Jean Jaurès.

– A 14 h 30, une parade sera lancée au volant des véhicules (uniquement ouverte aux anciennes Renault, Alpine, ou autres dérivés à mécanique Renault), à la découverte de Pézenas. A la veille de l’achèvement des travaux de l’avenue de Verdun (tracé de la N9), elle empruntera cet axe historique !

– A 16 h, après avoir stationné les anciennes Renault et autres Alpine sur le parking situé derrière la mairie, les participants rejoindront le théâtre, pour assister à une conférence.

François Chauveau et Jean Marie Réveillé, anciens cadres supérieur de notre marque au Losange, tous deux membres bénévoles de l’association Parisienne Renault Histoire , relateront L’histoire de la mobilité tout azimut par Renault, de 1898 à aujourd’hui .

Cours Jean Jaurès Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 6 80 60 57 70 drabaud@wanadoo.fr

English :

In the year of the 100th anniversary of the famous logo, the Club des Amateurs d?anciennes Renault is organizing an exceptional event in the center of Pézenas, with a tour, an exhibition and a conference.

German :

Im Jahr des hundertsten Geburtstags des berühmten Logos bietet der Club der Liebhaber alter Renault-Fahrzeuge ein außergewöhnliches Treffen im Stadtzentrum von Pézenas mit einer Rundfahrt, einer Ausstellung und einer Konferenz.

Italiano :

Nell’anno del centenario del famoso logo, il Club des Amateurs d’anciennes Renault organizza un evento eccezionale nel centro di Pézenas, con una visita, una mostra e una conferenza.

Espanol :

En el año del centenario del famoso logotipo, el Club des Amateurs d’anciennes Renault organiza un acontecimiento excepcional en el centro de Pézenas, con una visita guiada, una exposición y una conferencia.

