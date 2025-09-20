L’histoire de la restauration d’une œuvre volée Musée Bertrand Châteauroux

Gratuit. Places limitées. Réservations obligatoires.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Venez découvrir l’histoire rocambolesque de l’huile sur toile Tête de vieillard d’après Nicolas-Bernard Lépicié, dérobée au musée en 1919. Profondément abîmée, l’œuvre n’avait jusqu’alors pas été restaurée . Grâce à l’intervention de Clémence Fargues, restauratrice d’œuvres d’art, vous pourrez admirer les différentes étapes qui ont permis de redonner toute sa splendeur à ce tableau.

Réservation obligatoire au 02 54 61 12 34 ou sur reservationmusee@chateauroux-metropole.fr

Musée Bertrand 2 Rue Descente des Cordeliers, 36000 Châteauroux, France Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 0254611234 https://www.chateauroux-metropole.fr/sepanouir/culture/musee-bertrand [{« link »: « mailto:reservationmusee@chateauroux-metropole.fr »}] Construction du XVIIIe siècle élevée à l’emplacement d’une maison acquise en 1769 par les ancêtres du général Bertrand. Les plans furent dressés par Martin Boucher, premier ingénieur du Roi.

L’entrée monumentale ouvre sous un grand arc percé dans un mur écran qui continue la façade latérale de l’hôtel. Elle mène à la cour formée par le bâtiment principal et deux ailes en retour. Des constructions plus récentes ont allongé ces ailes. La façade sur jardin est animée par un avant-corps semi circulaire que forme le petit salon ovale. Cet avant-corps est couronné par une balustrade. Parking place Lafayette

