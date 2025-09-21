L’histoire de La Réunion à travers son architecture Jardin de la liberté (ancienne place Mahé de La Bourdonnais) Saint-Denis

Gratuit sur inscription obligatoire.

Début : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T10:00:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T10:00:00

Plongez au cœur de l’histoire réunionnaise à travers une balade commentée qui vous mènera du front de mer emblématique du Barachois jusqu’à la prestigieuse Rue de Paris, en remontant l’Avenue de la Victoire.

À chaque pas, les bâtiments racontent :

les débuts de la période coloniale,

️ les mutations sociales et économiques,

les influences venues,

les matériaux locaux, les styles, les savoir-faire créoles.

Cette promenade urbaine vous permettra de (re)découvrir les trésors architecturaux de Saint-Denis :

– les maisons créoles aux lambrequins finement découpés,

– les immenses édifices publics : hôpitaux, mairie, fortifications,

– les bâtiments religieux qui ont façonné le centre historique de la ville.

️ Une visite guidée vivante et accessible à tous, entre patrimoine bâti, récits historiques et mémoire collective.

Une façon unique de lire l’histoire de La Réunion… dans ses pierres et ses façades.

Jardin de la liberté (ancienne place Mahé de La Bourdonnais) 97400 Saint-Denis 97476 Saint-Jacques La Réunion La Réunion [{« type »: « email », « value »: « associationplus974@gmail.com »}]

Association Plus