L’histoire de la Terre est-elle humaine ? Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 10 mars, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Quels sont les impacts de l’Homme sur le fonctionnement du système Terre depuis son apparition ? Réponse avec le géologue Luc Aquilina.

Les activités humaines ont profondément modifié le climat et le cycle de l’eau, érodé la biodiversité et pollué tous les environnements. À un point tel qu’un groupe d’études a proposé en 2023, après une longue enquête, de faire débuter en 1950 une nouvelle époque de l’histoire de la Terre : l’Anthropocène.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _Quand les nappes montent_ (Grand Format, 2025).

​​**Luc Aquilina** est professeur en sciences de l’environnement à l’Université de Rennes. Titulaire de la chaire Eaux et territoires, il est spécialiste des eaux souterraines.

Début : 2026-03-10T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-10T22:30:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



