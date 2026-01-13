L’histoire de la Terre est-elle humaine ? Espace des sciences Rennes Mardi 10 mars, 20h30 Ille-et-Vilaine

Conférence dans le cadre des Mardis de l’Espace des sciences

Avec, Luc Aquilina, Professeur en sciences de l’environnement à l’Université de Rennes (OSERen). Titulaire de la chaire Eaux et territoires, il est spécialiste des eaux souterraines.

Les activités humaines ont profondément modifié le climat et le cycle de l’eau, érodé la biodiversité et pollué tous les environnements.

À un point tel qu’un groupe d’études a proposé en 2023, après une longue enquête, de faire débuter en 1950 une nouvelle époque de l’histoire de la Terre : l’Anthropocène (l’époque de l’humain).

Malgré un dossier nourri, cette proposition a été refusée par les gardiens du calendrier géologique. Ce refus est symptomatique d’une difficulté à prendre en compte toutes les dimensions de l’impact des activités liées au mode de vie d’une partie de l’humanité.

Pourtant, ces impacts ont durablement modifié le fonctionnement du système Terre. Ils nous obligent à repenser nos relations à la terre et au vivant.

Espace des sciences 10 Cr des Alliés, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



