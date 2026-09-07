UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Yenne

L’histoire de l’ancien bac à traille à Yenne, Pont suspendu de Yenne, Yenne

samedi 19 septembre 2026 · Pont suspendu de Yenne · Yenne

L’histoire de l’ancien bac à traille à Yenne, Pont suspendu de Yenne, Yenne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Pont suspendu de Yenne
Adresse
73170 yenne
Ville
73170 Yenne
Département
Savoie

L’histoire de l’ancien bac à traille à Yenne Samedi 19 septembre, 14h30 Pont suspendu de Yenne Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Découvrez l’histoire de l’ancien bac à traille à Yenne et de son fonctionnement pendant l’occupation, avec Jean-Paul Vincent, Guide du Patrimoine.
Pas de parking sur place mais à proximité.
[Rendez-vous de l’autre côté du pont, Jardin privé du Gîte le Comte Vert, 74 Rue de Yenne]

Pont suspendu de Yenne 73170 yenne Yenne 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez l’histoire de l’ancien bac à traille à Yenne et de son fonctionnement pendant l’occupation, avec Jean-Paul Vincent, Guide du Patrimoine.

©OTYenne