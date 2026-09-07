L’histoire de l’ancien bac à traille à Yenne, Pont suspendu de Yenne, Yenne
samedi 19 septembre 2026 · Pont suspendu de Yenne · Yenne
Informations pratiques
L’histoire de l’ancien bac à traille à Yenne Samedi 19 septembre, 14h30 Pont suspendu de Yenne Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Découvrez l’histoire de l’ancien bac à traille à Yenne et de son fonctionnement pendant l’occupation, avec Jean-Paul Vincent, Guide du Patrimoine.
Pas de parking sur place mais à proximité.
[Rendez-vous de l’autre côté du pont, Jardin privé du Gîte le Comte Vert, 74 Rue de Yenne]
Pont suspendu de Yenne 73170 yenne Yenne 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez l’histoire de l’ancien bac à traille à Yenne et de son fonctionnement pendant l’occupation, avec Jean-Paul Vincent, Guide du Patrimoine.
©OTYenne