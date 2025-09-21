L’histoire de l’ancien oratoire de Sainte Marie-Madeleine à travers les siècles. Maison des confréries Bonifacio / Bunifaziu

L'histoire de l'ancien oratoire de Sainte Marie-Madeleine à travers les siècles. Dimanche 21 septembre, 11h00, 17h00 Maison des confréries Corse-du-Sud

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’histoire de l’ancien oratoire de Sainte Marie-Madeleine à travers les siècles.

Dimanche 21 septembre –11h/17h –Entrée libre

Conférence assurée par un confrère de la Vénérable confrérie de Sainte Marie-Madeleine de Bonifacio.

Maison des confréries 20169 Bonifacio / Bunifaziu 20169 Corse-du-Sud Corse

