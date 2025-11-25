L’histoire de l’Art de la Préhistoire Château de Simiane Valréas

L’histoire de l’Art de la Préhistoire

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 18:30:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

La conférence diffusera un diaporama présentant les différentes facettes de l’art de la Préhistoire au Paléolithique et au Néolithique. Présentée par Isabelle Gonon. Recettes au profit des Amis du château de Simiane.

.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English :

The talk will feature a slide show presenting the different facets of art from Prehistory to the Palaeolithic and Neolithic periods. Presented by Isabelle Gonon. Proceeds to benefit the Friends of Château de Simiane.

German :

Der Vortrag zeigt eine Diashow, in der die verschiedenen Facetten der Kunst von der Vorgeschichte über die Altsteinzeit bis zur Jungsteinzeit vorgestellt werden. Vorgetragen von Isabelle Gonon. Einnahmen zugunsten der Freunde des Schlosses von Simiane.

Italiano :

La conferenza prevede una proiezione di diapositive che presenta le diverse sfaccettature dell’arte dalla Preistoria al Paleolitico e al Neolitico. Presentata da Isabelle Gonon. Il ricavato andrà a beneficio degli Amici del Castello di Simiane.

Espanol :

La conferencia incluirá una proyección de diapositivas en la que se presentarán las diferentes facetas del arte desde la Prehistoria hasta el Paleolítico y el Neolítico. Presentada por Isabelle Gonon. La recaudación se destinará a los Amigos del Castillo de Simiane.

L’événement L’histoire de l’Art de la Préhistoire Valréas a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes