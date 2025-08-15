L’HISTOIRE DE L’AVIATION DE CLÉMENT ADER À L’AIRBUS A380 Fos
L’HISTOIRE DE L’AVIATION DE CLÉMENT ADER À L’AIRBUS A380
SALLE DES FÊTES Fos Haute-Garonne
Début : 2025-08-15 21:00:00
fin : 2025-08-15
2025-08-15
L’histoire de l’aviation de Clément ADER à l’Airbus A380
Conférence de Jean SACEPE, présentée par Jean LAFONT
Jean SACEPE nous décrira la rapide évolution de l’aviation civile :
La grande aventure de l’aérospatiale, la caravelle, le concorde et les airbus. .
SALLE DES FÊTES Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 41 61
English :
The history of aviation from Clément ADER to the Airbus A380
Lecture by Jean SACEPE, presented by Jean LAFONT
German :
Die Geschichte der Luftfahrt von Clément ADER bis zum Airbus A380
Vortrag von Jean SACEPE, präsentiert von Jean LAFONT
Italiano :
La storia dell’aviazione da Clément ADER all’Airbus A380
Conferenza di Jean SACEPE, presentata da Jean LAFONT
Espanol :
La historia de la aviación desde Clément ADER hasta el Airbus A380
Conferencia de Jean SACEPE, presentada por Jean LAFONT
