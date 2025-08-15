L’HISTOIRE DE L’AVIATION DE CLÉMENT ADER À L’AIRBUS A380 Fos

L’HISTOIRE DE L’AVIATION DE CLÉMENT ADER À L’AIRBUS A380 Fos vendredi 15 août 2025.

L’HISTOIRE DE L’AVIATION DE CLÉMENT ADER À L’AIRBUS A380

SALLE DES FÊTES Fos Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 21:00:00

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

L’histoire de l’aviation de Clément ADER à l’Airbus A380

Conférence de Jean SACEPE, présentée par Jean LAFONT

Jean SACEPE nous décrira la rapide évolution de l’aviation civile :

La grande aventure de l’aérospatiale, la caravelle, le concorde et les airbus. .

SALLE DES FÊTES Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 41 61

English :

The history of aviation from Clément ADER to the Airbus A380

Lecture by Jean SACEPE, presented by Jean LAFONT

German :

Die Geschichte der Luftfahrt von Clément ADER bis zum Airbus A380

Vortrag von Jean SACEPE, präsentiert von Jean LAFONT

Italiano :

La storia dell’aviazione da Clément ADER all’Airbus A380

Conferenza di Jean SACEPE, presentata da Jean LAFONT

Espanol :

La historia de la aviación desde Clément ADER hasta el Airbus A380

Conferencia de Jean SACEPE, presentada por Jean LAFONT

L’événement L’HISTOIRE DE L’AVIATION DE CLÉMENT ADER À L’AIRBUS A380 Fos a été mis à jour le 2025-08-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE