L’Histoire de l’illustration naturaliste Conférence par Valérie Chansigaud Espace Kenere Pontivy

L’Histoire de l’illustration naturaliste Conférence par Valérie Chansigaud

Espace Kenere 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 15:00:00

2025-11-29

Valérie Chansigaud est historienne des sciences et de l’environnement, spécialiste des relations entre l’être humain et la nature, ainsi que de leur représentation culturelle. Elle a publié une Histoire de l’illustration naturaliste (Delachaux et Niestlé, 2009), considérée comme une référence. L’histoire des illustrations naturalistes permet de suivre l’évolution des mentalités et des connaissances sur la nature.

Conférence organisée dans le cadre des RENCONTRES DU LIVRE D’HISTOIRE 2025. .

