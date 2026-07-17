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AGENDA · Poisson

L’Histoire de Moulin l’Arconce, Château de Moulin l’Arconce, Poisson

samedi 19 septembre 2026 · Château de Moulin l'Arconce · Poisson

L’Histoire de Moulin l’Arconce, Château de Moulin l’Arconce, Poisson

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Moulin l'Arconce
Adresse
1631 impasse Moulin l'Arconce, 71600 Poisson
Ville
71600 Poisson
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Bonne chaussure, chapeau...

L’Histoire de Moulin l’Arconce 19 et 20 septembre Château de Moulin l’Arconce Saône-et-Loire

Bonne chaussure, chapeau…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Samedi et dimanche de 15 à 18h30, venez découvrir le site de Moulin l’Arconce par le biais de visites commentées par les bénévoles de l’association APEPAMA.

Château de Moulin l’Arconce 1631 impasse Moulin l’Arconce, 71600 Poisson Poisson 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Samedi et dimanche de 15 à 18h30, venez découvrir le site de Moulin l’Arconce par le biais de visites commentées par les bénévoles de l’association APEPAMA.

©APEPAMA collection Gérard CLITON