L’Histoire de Moulin l’Arconce, Château de Moulin l’Arconce, Poisson

Informations pratiques

L’Histoire de Moulin l’Arconce 19 et 20 septembre Château de Moulin l’Arconce Saône-et-Loire

Bonne chaussure, chapeau…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Samedi et dimanche de 15 à 18h30, venez découvrir le site de Moulin l’Arconce par le biais de visites commentées par les bénévoles de l’association APEPAMA.

Château de Moulin l’Arconce 1631 impasse Moulin l’Arconce, 71600 Poisson Poisson 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Samedi et dimanche de 15 à 18h30, venez découvrir le site de Moulin l’Arconce par le biais de visites commentées par les bénévoles de l’association APEPAMA.

©APEPAMA collection Gérard CLITON