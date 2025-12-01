« L’Histoire de Noël à l’époque Baroque » église Ste Marie des Batignolles Paris
« L’Histoire de Noël à l’époque Baroque » église Ste Marie des Batignolles Paris samedi 20 décembre 2025.
« l’Histoire de Noël à l’époque Baroque »
oeuvres Baroques Allemandes & Françaises de Bach, Praetorius, Biber, de Lalande, de Visée…
par la compagnie La Cupis : Compagnie artistique spécialisée dans les musiques anciennes
Soprano colorature, Sarah Rodriguez : tient ses premiers rôles dans des lieux prestigieux: Château de Versailles, Orangerie de Potsdam, l’Amphithéâtre Bastille… Lauréate en 2023 du concours Vienne en Voix, et Prix du Public à Voix Féminine Bellini. S’est produite à CavrosArts 2024, Sarrebourg 2025 / Musée de Port-Royal des Champs 2025 dans le Barbier de Séville.
Violon, Diane Omer Nguyễn : Ses nombreuses collaborations, la font se produire à la Philharmonie de Paris, la Seine Musicale, Théâtre des Champs-Elysées, Chapelle Royale, Opéra Royal du Château de Versailles.
Théorbe, Marie Breillat : Se produit régulièrement au sein d’ensembles renaissances et baroques sur instruments d’époque. Enseigne la guitare et le luth en conservatoire.
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Le samedi 20 décembre 2025
de 15h30 à 16h30
payant
Public jeunes et adultes.
église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois, 75017 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1975407006533?aff=oddtdtcreator