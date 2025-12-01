« l’Histoire de Noël à l’époque Baroque »

oeuvres Baroques Allemandes & Françaises de Bach, Praetorius, Biber, de Lalande, de Visée…

par la compagnie La Cupis : Compagnie artistique spécialisée dans les musiques anciennes

Soprano colorature, Sarah Rodriguez : tient ses premiers rôles dans des lieux prestigieux: Château de Versailles, Orangerie de Potsdam, l’Amphithéâtre Bastille… Lauréate en 2023 du concours Vienne en Voix, et Prix du Public à Voix Féminine Bellini. S’est produite à CavrosArts 2024, Sarrebourg 2025 / Musée de Port-Royal des Champs 2025 dans le Barbier de Séville.

Violon, Diane Omer Nguyễn : Ses nombreuses collaborations, la font se produire à la Philharmonie de Paris, la Seine Musicale, Théâtre des Champs-Elysées, Chapelle Royale, Opéra Royal du Château de Versailles.

Théorbe, Marie Breillat : Se produit régulièrement au sein d’ensembles renaissances et baroques sur instruments d’époque. Enseigne la guitare et le luth en conservatoire.

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Le samedi 20 décembre 2025

de 15h30 à 16h30

payant

Public jeunes et adultes.

église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois, 75017 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1975407006533?aff=oddtdtcreator