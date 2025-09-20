« L’histoire de Plouvain » Ecole Plouvain

« L’histoire de Plouvain » 20 et 21 septembre Ecole Pas-de-Calais

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition retraçant l’histoire du village de Plouvain dans la cour de l’école.

Visite libre samedi et dimanche de 14h à 17h.

Ecole 1 rue des écoles 62118 Plouvain 62118 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025