« L’histoire de Plouvain » Ecole Plouvain
« L’histoire de Plouvain » Ecole Plouvain samedi 20 septembre 2025.
« L’histoire de Plouvain » 20 et 21 septembre Ecole Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Exposition retraçant l’histoire du village de Plouvain dans la cour de l’école.
Visite libre samedi et dimanche de 14h à 17h.
Ecole 1 rue des écoles 62118 Plouvain 62118 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Journées européennes du patrimoine 2025