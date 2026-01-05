L’histoire de Souleymane – de Boris Lojkine Théâtre de la Gobinière Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-09 20:00 – 22:00

Gratuit : non Prix libre Tout public

Film de Boris Lojkine (2024) 1h33 Tandis qu’il pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas, Souleymane répète son histoire. Il a 48h pour préparer un entretien avec l’OFPRA pour sa demande d’asile, le sésame pour obtenir des papiers. Mais Souleymane n’est pas prêt. Le film nous plonge dans le quotidien d’une réalité on ne peut plus actuelle. César du meilleur jeune espoir masculin et César du meilleur scénario original, c’est un film à ne pas rater ! Tout public à partir de 12 ans Séance co-organisée et offerte par le Centre Socio-Culturel de la Bugallière à Orvault (tarif « à la chaussette »). La commission « Lutte contre les discrimination » du CSC Bugallière prolonge la découverte du parcours des migrants et migrantes avec un débat enrichissant, en présence de La maison des livreurs de Nantes (association ressources/soutien aux livreurs), du Watizat (information aux personnes exilées), du Gasprom (écoute et accompagnement des personnes migrantes). Vos questions y seront les bienvenues.

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33



