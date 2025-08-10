L’histoire des Templiers à la Chapelle de Francheville Brécy

L’histoire des Templiers à la Chapelle de Francheville

Début : 2025-08-10 15:00:00

fin : 2025-09-15 17:00:00

2025-08-10

Venez découvrir l’histoire des Templiers à la chapelle de Francheville.

Les Amis de la chapelle de Francheville vous invitent à découvrir une exposition unique consacrée à l’histoire des Commanderies templières en Berry. Réalisée par Serge Laborie, passionné de dessin et de culture, cette exposition est présentée dans le cadre exceptionnel de la chapelle de Francheville, à Brécy. Accessible sur rendez-vous jusqu’au 15 septembre, elle est également ouverte tous les dimanches d’août ainsi que le vendredi 15 août, de 15h à 17h. Réservation possible par téléphone ou par mail. .

Route des Templiers Brécy 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 89 94 30 chapelledefrancheville@gmail.com

English :

Discover the history of the Knights Templar at the Francheville chapel.

German :

Entdecken Sie die Geschichte der Tempelritter in der Kapelle von Francheville.

Italiano :

Venite a scoprire la storia dei Cavalieri Templari nella cappella di Francheville.

Espanol :

Venga a descubrir la historia de los templarios en la capilla de Francheville.

