L’histoire des Templiers à la Chapelle de Francheville Brécy
L’histoire des Templiers à la Chapelle de Francheville Brécy dimanche 10 août 2025.
L’histoire des Templiers à la Chapelle de Francheville
Route des Templiers Brécy Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-10 15:00:00
fin : 2025-09-15 17:00:00
Date(s) :
2025-08-10
Venez découvrir l’histoire des Templiers à la chapelle de Francheville.
Les Amis de la chapelle de Francheville vous invitent à découvrir une exposition unique consacrée à l’histoire des Commanderies templières en Berry. Réalisée par Serge Laborie, passionné de dessin et de culture, cette exposition est présentée dans le cadre exceptionnel de la chapelle de Francheville, à Brécy. Accessible sur rendez-vous jusqu’au 15 septembre, elle est également ouverte tous les dimanches d’août ainsi que le vendredi 15 août, de 15h à 17h. Réservation possible par téléphone ou par mail. .
Route des Templiers Brécy 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 89 94 30 chapelledefrancheville@gmail.com
English :
Discover the history of the Knights Templar at the Francheville chapel.
German :
Entdecken Sie die Geschichte der Tempelritter in der Kapelle von Francheville.
Italiano :
Venite a scoprire la storia dei Cavalieri Templari nella cappella di Francheville.
Espanol :
Venga a descubrir la historia de los templarios en la capilla de Francheville.
L’événement L’histoire des Templiers à la Chapelle de Francheville Brécy a été mis à jour le 2025-08-06 par OT BOURGES