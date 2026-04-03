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L’HISTOIRE DU BLUES LA LUNA NEGRA Bayonne

L’HISTOIRE DU BLUES LA LUNA NEGRA Bayonne

L’HISTOIRE DU BLUES LA LUNA NEGRA Bayonne samedi 13 juin 2026.

Lieu : LA LUNA NEGRA

Adresse : 7, RUE DES AUGUSTINS

Ville : 64100 Bayonne

Département : 64

Début : 2026-06-13

Fin : 2026-06-13

Heure de début : 15:00

L’HISTOIRE DU BLUES Début : 2026-06-13 à 15:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64

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