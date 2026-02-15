L’Histoire Du Blues Nico Wayne Toussaint Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

L’Histoire Du Blues Nico Wayne Toussaint

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

La Luna Negra situé dans le Grand Bayonne, propose un nouveau spectacle.

Le temps d’une après-midi, l’harmoniciste chanteur et guitariste Nico Wayne Toussaint troque son costume de showman pour endosser celui de conteur de l’histoire du blues. Dans un langage simple et accessible aux plus jeunes comme aux adultes, entourés d’instruments d’époque, chargés d’histoire et parfois mêmes inattendus, Nico s’appuie sur plus de trente ans de passion et de contact direct avec la culture noire américaine pour retracer l’épopée de la musique blues. L’esclavage et les chants de travail, la foi et le gospel, la mécanisation des campagnes et les grands mouvements migratoires, l’arrivée de l’électricité et son impact sur la musique, le rock n’roll et les mouvements sociaux des années 60. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05 contact@lunanegra.fr

