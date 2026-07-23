L’histoire du bocage Mairie Hambye

Informations pratiques

Hambye

L’histoire du bocage

Mairie 14 Rue des Écoles Hambye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 16:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Venez parcourir l’histoire du bocage au cours d’une balade guidée aux alentours de Hambye ! Le long des chemins creux, explorons l’évolution de ce paysage si familier et pourtant si ancien, dont les reliefs ont suivi le développement de notre société. Au fil des haies, évoquons son avenir et les multiples services que cet allié peut remplir. Entre haies, vergers et talus, le bocage a bien des choses à nous dire… Alors partons le découvrir !

Durée 2h-2h30, parcours de 5km, départ et arrivée au parking, contactez-moi si temps incertain. Inscription conseillée, prévoir des espèces pour le règlement sur place. .

Mairie 14 Rue des Écoles Hambye 50450 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me

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English : L’histoire du bocage

L’événement L’histoire du bocage Hambye a été mis à jour le 2026-07-23 par Coutances Tourisme