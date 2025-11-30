L’histoire du calendrier de l’Avent Betschdorf

Rue du village Betschdorf Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-30
[NOEL EN OUTRE-FORET] Déambulation théâtralisée à travers le village sur l’histoire du calendrier de l’Avent.
Dans le cadre de Noël en Outre-Forêt, participez à une déambulation théâtralisée à travers le village sur l’histoire du calendrier de l’Avent. 0  .

Rue du village Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 61 10 

English :

[NOEL EN OUTRE-FORET] Theatrical walk through the village on the history of the Advent calendar.

German :

[NOEL EN OUTRE-FORET] Theatralische Wanderung durch das Dorf über die Geschichte des Adventskalenders.

Italiano :

[NOEL EN OUTRE-FORET] Una passeggiata teatrale attraverso il villaggio sulla storia del calendario dell’Avvento.

Espanol :

[NOEL EN OUTRE-FORET] Un paseo teatralizado por el pueblo sobre la historia del calendario de Adviento.

L’événement L’histoire du calendrier de l’Avent Betschdorf a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme de l’Alsace Verte