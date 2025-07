L’histoire du château De Dietrich Reichshoffen

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Partez à la découverte de l’histoire industrielle et familiale du château de Reichshoffen. Sur inscription avant le 14/09 au musée du fer.

Le château de Reichshoffen est un lieu chargé d’histoire qui a marqué l’histoire de la famille De Dietrich. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, des visites commentées du château, à la découverte de son histoire industrielle et familiale, sont proposées chaque heure par petits groupes. 0 .

English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Discover the industrial and family history of Reichshoffen castle. Registration by 14/09 at the Iron Museum.

German :

[EUROPÄISCHE KULTURERBE-TAGE] Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Industrie- und Familiengeschichte des Schlosses Reichshoffen. Nach Anmeldung bis zum 14.09. im Eisenmuseum.

Italiano :

[Scoprite la storia industriale e familiare del castello di Reichshoffen. Iscriversi entro il 14/09 presso il Museo del Ferro.

Espanol :

[DÍAS DEL PATRIMONIO EUROPEO] Descubra la historia industrial y familiar del castillo de Reichshoffen. Inscríbase antes del 14/09 en el Museo del Hierro.

