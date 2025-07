L’histoire du chocolat avec Anna Lea Albright Clos de Gaye Gan

L’histoire du chocolat avec Anna Lea Albright

Clos de Gaye 71 Chemin de l’Oubangui Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Rejoignez Ana Lea Albright, spécialiste du changement climatique à Harvard, pour cet atelier de fabrication de chocolat amusant et instructif qui permettra également aux enfants de comprendre l’histoire du chocolat, ses liens avec la traite des esclaves, la perte de biodiversité et la façon dont nous pouvons tous être des consommateurs responsables et durables de l’un de nos produits alimentaires préférés ! .

