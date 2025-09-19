L’histoire du Grand Pardon à travers une exposition de documents d’archives, d’objets et de vêtements liturgiques Institut du Patrimoine Haut-Marnais Chaumont

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découvrez l’histoire du Grand Pardon, fête médiévale célébrée depuis 1475, à travers une belle exposition de documents d’archives, de photos, ainsi que d’objets et de vêtements liturgiques qui rattachent cet événement à la Basilique Saint-Jean-Baptiste de Chaumont, en prévision du prochain Grand Pardon en 2029.

Institut du Patrimoine Haut-Marnais 19 rue girardon, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 0608255218 http://Iphm52.com Découvrez l’ancienne école Sainte-Marie dans le vieux Chaumont, abandonnée depuis 25 ans.

Ces lieux revivent, grâce à l’association IPHM, qui sauvegarde les bâtiments et y organise expositions, salon de thé, brocante et autres. L’association a pour but de rénover l’ancienne école Sainte-Marie de Chaumont, afin d’en faire un lieu de mise en valeur de l’histoire de la ville. Il s’agit d’un endroit atypique à visiter, pour retrouver une ambiance surannée qui persiste.

L’ancienne école Sainte-Marie est composée d’une première construction datant du XVIIIe siècle, située au 12 rue Decrès, en pierres et avec toiture en ardoise, d’une superficie de 420 m². Ce bâtiment se prolonge par une autre construction de même époque, d’une superficie de 580 m².

Un troisième bâtiment en pierres crépies, avec toiture en tuiles mécaniques, d’une superficie de 220 m², complète l’ensemble. Il est situé à l’angle de la rue de Viéville et de la ruelle Lemoine. Accès par le 19 rue Girardon, 52000 Chaumont

