L’histoire du Manoir de Trorozec – Conférence et projection photos Lannion
samedi 19 septembre 2026 · Lannion
Informations pratiques
Lannion
L’histoire du Manoir de Trorozec – Conférence et projection photos
La Mutante – Manoir de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
L’histoire du Manoir de Trorozec, de l’incendie à l’ouverture du tiers-lieu culturel.
Proposée par la Mutante.
Sur réservation par mail. .
La Mutante – Manoir de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement L’histoire du Manoir de Trorozec – Conférence et projection photos Lannion a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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