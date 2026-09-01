Informations pratiques

Lannion

L’histoire du Manoir de Trorozec – Conférence et projection photos

La Mutante – Manoir de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

L’histoire du Manoir de Trorozec, de l’incendie à l’ouverture du tiers-lieu culturel.

Proposée par la Mutante.

Sur réservation par mail. .

La Mutante – Manoir de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’histoire du Manoir de Trorozec – Conférence et projection photos Lannion a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose