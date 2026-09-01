UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lannion

L’histoire du Manoir de Trorozec – Conférence et projection photos Lannion

samedi 19 septembre 2026 · Lannion

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
La Mutante - Manoir de Trorozec
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

L’histoire du Manoir de Trorozec – Conférence et projection photos

La Mutante – Manoir de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

L’histoire du Manoir de Trorozec, de l’incendie à l’ouverture du tiers-lieu culturel.
Proposée par la Mutante.
Sur réservation par mail.   .

La Mutante – Manoir de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’histoire du Manoir de Trorozec – Conférence et projection photos Lannion a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Lannion (Côtes-d'Armor)