L’histoire du Pays de Born Mimizan

L’histoire du Pays de Born

Gare de l’Art Mimizan Landes

L’histoire du Pays de Born à la Gare de l’Art

Gilles Dubus, directeur des éditions Adishatz , présentera sa collection d’ouvrages consacrés au Pays de Born .

Focus sur deux publications

Registres paroissiaux de Saint-Paul-en-Born 1656-1790 de Prosper Dupart

Parentis-en-Born, le Texas français de Jean-Pierre Devalance

Gilles Dubus sera accompagné de Pascale Laplagne et de Jean-Pierre Devalance.

Marie-Céline Essertel (Compagnie Clair de Lune ) proposera plusieurs contes inspirés de ces ouvrages .

Venez quand bon vous semble partager un moment chaleureux autour d’un café, d’un pastis landais et de l’esprit de Noël ! .

Gare de l’Art Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine lagaredelart@gmail.com

