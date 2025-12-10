L’histoire du Pays de Born Mimizan

L’histoire du Pays de Born

L’histoire du Pays de Born Mimizan samedi 20 décembre 2025.

L’histoire du Pays de Born

Gare de l’Art Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

L’histoire du Pays de Born à la Gare de l’Art
Gilles Dubus, directeur des éditions Adishatz , présentera sa collection d’ouvrages consacrés au Pays de Born .

Focus sur deux publications
Registres paroissiaux de Saint-Paul-en-Born 1656-1790 de Prosper Dupart
Parentis-en-Born, le Texas français de Jean-Pierre Devalance
Gilles Dubus sera accompagné de Pascale Laplagne et de Jean-Pierre Devalance.

Marie-Céline Essertel (Compagnie Clair de Lune ) proposera plusieurs contes inspirés de ces ouvrages .

Venez quand bon vous semble partager un moment chaleureux autour d’un café, d’un pastis landais et de l’esprit de Noël !   .

Gare de l’Art Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine   lagaredelart@gmail.com

English : L’histoire du Pays de Born

L’événement L’histoire du Pays de Born Mimizan a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Mimizan