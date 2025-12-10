L’histoire du Pays de Born Mimizan
L’histoire du Pays de Born Mimizan samedi 20 décembre 2025.
L’histoire du Pays de Born
Gare de l’Art Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
L’histoire du Pays de Born à la Gare de l’Art
Gilles Dubus, directeur des éditions Adishatz , présentera sa collection d’ouvrages consacrés au Pays de Born .
Focus sur deux publications
Registres paroissiaux de Saint-Paul-en-Born 1656-1790 de Prosper Dupart
Parentis-en-Born, le Texas français de Jean-Pierre Devalance
Gilles Dubus sera accompagné de Pascale Laplagne et de Jean-Pierre Devalance.
Marie-Céline Essertel (Compagnie Clair de Lune ) proposera plusieurs contes inspirés de ces ouvrages .
Venez quand bon vous semble partager un moment chaleureux autour d’un café, d’un pastis landais et de l’esprit de Noël ! .
Gare de l’Art Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine lagaredelart@gmail.com
English : L’histoire du Pays de Born
L’événement L’histoire du Pays de Born Mimizan a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Mimizan