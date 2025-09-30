L’histoire du petit robot bibliothèque Andre Malraux Paris

L’histoire du petit robot bibliothèque Andre Malraux Paris mardi 30 septembre 2025.

un conte original qui met en avant l’importance de réparer ses jouets plutôt que de les jeter.

L’animation sera suivie d’un atelier ludique lié à l’histoire, avec une activité manuelle créative à partir de

matériaux de récupération.

Une seconde animation « Super Simone combat le plastique » pour des enfants de 5 à 8 ans sera proposée

le mardi 4 novembre à 17h.

L’association Zero Waste pour une prise de conscience écologique propose aux enfants

Le mardi 30 septembre 2025

de 17h00 à 18h30

gratuit

Atelier pour enfants de 3 à 5 ans

Réservation obligatoire au

01 45 44 53 85 ou

bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-30T20:00:00+02:00

fin : 2025-09-30T21:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-30T17:00:00+02:00_2025-09-30T18:30:00+02:00

bibliothèque Andre Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr