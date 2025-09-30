L’histoire du petit robot bibliothèque Andre Malraux Paris
L’histoire du petit robot bibliothèque Andre Malraux Paris mardi 30 septembre 2025.
un conte original qui met en avant l’importance de réparer ses jouets plutôt que de les jeter.
L’animation sera suivie d’un atelier ludique lié à l’histoire, avec une activité manuelle créative à partir de
matériaux de récupération.
Une seconde animation « Super Simone combat le plastique » pour des enfants de 5 à 8 ans sera proposée
le mardi 4 novembre à 17h.
L’association Zero Waste pour une prise de conscience écologique propose aux enfants
Le mardi 30 septembre 2025
de 17h00 à 18h30
gratuit
Atelier pour enfants de 3 à 5 ans
Réservation obligatoire au
01 45 44 53 85 ou
bibliotheque.andre-malraux@paris.fr
Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-30T20:00:00+02:00
fin : 2025-09-30T21:30:00+02:00
Date(s) : 2025-09-30T17:00:00+02:00_2025-09-30T18:30:00+02:00
bibliothèque Andre Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris
+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr