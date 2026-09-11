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AGENDA · La Balme

L’histoire du Pont de La Balme, Pont de La Balme, La Balme

dimanche 20 septembre 2026 · Pont de La Balme · La Balme

L’histoire du Pont de La Balme, Pont de La Balme, La Balme

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pont de La Balme
Adresse
73170 La Balme
Ville
73170 La Balme
Département
Savoie

L’histoire du Pont de La Balme Dimanche 20 septembre, 14h30 Pont de La Balme Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Rendez-vous au Pont de La Balme, 73170 La Balme
Jean-Paul Vincent, Guide du Patrimoine, vous raconte l’histoire des gorges de La Balme, du Défilé de Pierre-Châtel et du Pont de La Balme à travers les âges.

Pont de La Balme 73170 La Balme La Balme 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Rendez-vous au Pont de La Balme, 73170 La Balme

C.Maurel