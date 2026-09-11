AGENDA · La Balme
L’histoire du Pont de La Balme, Pont de La Balme, La Balme
dimanche 20 septembre 2026 · Pont de La Balme · La Balme
Informations pratiques
L’histoire du Pont de La Balme Dimanche 20 septembre, 14h30 Pont de La Balme Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Rendez-vous au Pont de La Balme, 73170 La Balme
Jean-Paul Vincent, Guide du Patrimoine, vous raconte l’histoire des gorges de La Balme, du Défilé de Pierre-Châtel et du Pont de La Balme à travers les âges.
Pont de La Balme 73170 La Balme La Balme 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Rendez-vous au Pont de La Balme, 73170 La Balme
C.Maurel