L’histoire du port de Pornic et ses vieux gréments par Coques en bois Vieux Port Pornic

L’histoire du port de Pornic et ses vieux gréments par Coques en bois

Vieux Port Sur les marches, près du manège. Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

2026-04-22 2026-05-20 2026-06-17 2026-07-22 2026-08-19 2026-09-09

L’association Coques en Bois propose une visite d’environ 2h30 (1,1 km) pour découvrir l’histoire du port de Pornic.

Au programme

Visite du vieux port de Pornic

Histoires et légendes des bateaux présents dans le vieux port

En fin de visite, au local rue du canal, présentation d’une exposition retraçant en 20 panneaux l’histoire maritime de Pornic du temps de Vikings à nos jours

Pot de l’amitié offert .

Vieux Port Sur les marches, près du manège. Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 89 02 36 81

English :

The Coques en Bois association offers a 2h30 tour (1.1 km) to discover the history of Pornic’s harbor.

