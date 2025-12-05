L’Histoire du Porteau, de la Restauration à la fin du XXe siècle par Yves Pacaud Rue Clément Ader Parthenay
L’Histoire du Porteau, de la Restauration à la fin du XXe siècle par Yves Pacaud Rue Clément Ader Parthenay vendredi 5 décembre 2025.
L’Histoire du Porteau, de la Restauration à la fin du XXe siècle par Yves Pacaud
Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
La fin du 1er Empire annonce un changement de famille au Porteau. Le dernier représentant de la famille de Chouppes décède à Poitiers en 1813, il lègue tous ses biens à Charles Henri Guichard d’Orfeuille, maire de Poitiers.
C’est une nouvelle ère qui s’annonce pour le Porteau. Les XIXe et XXe siècle vont apporter de nombreuses modifications à la demeure et au domaine. Plusieurs familles vont s’y succéder, réalisant chacune des transformations, imprimant aussi leur empreinte sur l’ancien canton de Thénezay.
Cette seconde partie abordera donc 2 siècles d’histoire du Porteau. 200 ans de la vie dans l’ancien château, jusqu’à la construction du château actuel, en passant par la création du parc. Ceci sans oublier la vie des hommes et des femmes qui ont fait cette histoire. .
Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine sh2pg79200@gmail.com
English : L’Histoire du Porteau, de la Restauration à la fin du XXe siècle par Yves Pacaud
German : L’Histoire du Porteau, de la Restauration à la fin du XXe siècle par Yves Pacaud
Italiano :
Espanol : L’Histoire du Porteau, de la Restauration à la fin du XXe siècle par Yves Pacaud
L’événement L’Histoire du Porteau, de la Restauration à la fin du XXe siècle par Yves Pacaud Parthenay a été mis à jour le 2025-11-21 par CC Parthenay Gâtine