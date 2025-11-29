L’histoire du Soldat au Théâtre du Gouvernail Théâtre du Gouvernail PARIS
L’histoire du Soldat au Théâtre du Gouvernail Théâtre du Gouvernail PARIS samedi 29 novembre 2025.
Un soldat rentre chez lui en permission. Sur son
chemin, il rencontre le Diable, qui lui propose un étrange marché : échanger
son violon contre un livre qui prédit l’avenir. Séduit, le soldat accepte … mais
découvre vite que la richesse et le succès qu’il obtient ne remplacent ni la
liberté, ni la joie de vivre. Il tente alors de reconquérir son âme, son violon
et son humanité.
À travers ce conte rythmé par la musique, le théâtre et la danse, se dessine
une allégorie de notre rapport au désir, au pouvoir et à la perte de sens.
Après « Modeste Le petit pion » d’Alexandre GASPAROV et Mathilde
MARANINCHI, Clothilde PATOU et Maxim BARLEN continuent de partager leur passion
de la musique et du théâtre à travers ce récit musical incontournable.
Auteurs : Charles-Ferdinand RAMUZ et Igor STRAVINSKY
Metteuse en scène : Clothilde PATOU
Direction musicale : Maxim BARLEN
Comédien.es :
Nedim BERRADIA, James COUEOUZEAU, Clothilde PATOU
Danseuse : Séraphine BENSA
Musicien.nes : Zoé FISHER (trompette), Cléance LEFORT (basson), Grégory
LERAY (percussions), Noémie PETRUSZEWYCZ (contrebasse), Angelo TAGLIA BOSCHI
(violon) Maxime POK (trombone), Sky WANG (saxophone)
Ne manquez pas les deux dates exceptionnelles de ce spectacle musical par un groupe de jeunes comédiens/comédiennes et musiciens et musiciennes des Conservatoires d’Aubervilliers et de Boulogne-Billancourt !
Du samedi 29 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :
dimanche
de 20h00 à 21h00
samedi
de 15h00 à 16h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-29T16:00:00+01:00
fin : 2025-11-30T22:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-29T15:00:00+02:00_2025-11-29T16:00:00+02:00;2025-11-30T20:00:00+02:00_2025-11-30T21:00:00+02:00
Théâtre du Gouvernail 5 passage de Thionville 75019 PARIS
https://theatredugouvernail.fr/produit/lhistoire-du-soldat/ +33148034992 theatredugouvernail@gmail.com https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/ https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/