L’histoire du Soldat au Théâtre du Gouvernail Théâtre du Gouvernail PARIS

Un soldat rentre chez lui en permission. Sur son

chemin, il rencontre le Diable, qui lui propose un étrange marché : échanger

son violon contre un livre qui prédit l’avenir. Séduit, le soldat accepte … mais

découvre vite que la richesse et le succès qu’il obtient ne remplacent ni la

liberté, ni la joie de vivre. Il tente alors de reconquérir son âme, son violon

et son humanité.

À travers ce conte rythmé par la musique, le théâtre et la danse, se dessine

une allégorie de notre rapport au désir, au pouvoir et à la perte de sens.

Après « Modeste Le petit pion » d’Alexandre GASPAROV et Mathilde

MARANINCHI, Clothilde PATOU et Maxim BARLEN continuent de partager leur passion

de la musique et du théâtre à travers ce récit musical incontournable.

Auteurs : Charles-Ferdinand RAMUZ et Igor STRAVINSKY

Metteuse en scène : Clothilde PATOU

Direction musicale : Maxim BARLEN

Comédien.es :

Nedim BERRADIA, James COUEOUZEAU, Clothilde PATOU



Danseuse : Séraphine BENSA

Musicien.nes : Zoé FISHER (trompette), Cléance LEFORT (basson), Grégory

LERAY (percussions), Noémie PETRUSZEWYCZ (contrebasse), Angelo TAGLIA BOSCHI

(violon) Maxime POK (trombone), Sky WANG (saxophone)

Ne manquez pas les deux dates exceptionnelles de ce spectacle musical par un groupe de jeunes comédiens/comédiennes et musiciens et musiciennes des Conservatoires d’Aubervilliers et de Boulogne-Billancourt !

Du samedi 29 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

dimanche

de 20h00 à 21h00

samedi

de 15h00 à 16h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-30T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T15:00:00+02:00_2025-11-29T16:00:00+02:00;2025-11-30T20:00:00+02:00_2025-11-30T21:00:00+02:00

Théâtre du Gouvernail 5 passage de Thionville 75019 PARIS

https://theatredugouvernail.fr/produit/lhistoire-du-soldat/ +33148034992 theatredugouvernail@gmail.com https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/ https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/