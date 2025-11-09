L’Histoire du Soldat, conte musical initiatique à la galerie d’Art Porte B. Galerie d’art Porte B. Paris

L’Histoire du soldat est un conte musical onirique et initiatique écrit par Charles-Ferdinand Ramuz et composé par Igor Stravinsky en 1917. Florent Ling, pianiste concertiste et Marie Oppert, pensionnaire de la Comédie-Française, s’associent pour en donner une version en duo et raviver sous nos yeux, selon les dires de l’auteur, « quelque chose comme une lanterne magique animée. »

Portée par la haute voltige artistique des deux interprètes, cette pièce intemporelle nous rappelle à l’essentiel et saura entrainer son public et le familiariser à ce répertoire exigeant.

Vous serez invités à déambuler au grès de l’exposition « Ostension » des photographes Pierre & Florent, en amont et à l’issue de la représentation.

« Quelque chose comme une lanterne magique animée »

Le dimanche 09 novembre 2025

de 17h00 à 18h30

payant Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Galerie d’art Porte B. 52 rue Albert Thomas 75010 Passez le porcheParis

