L’histoire du vélo en Bourgogne Maison du Vélo Auxerre

Maison du Vélo 1 Place Achille Ribain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Nous vous invitons à une conférence dédiée à l’histoire du vélo en Bourgogne animée par Robin Renard créateur du site velocipedie.fr

Et ce n’est pas tout ! Prolongez l’expérience avec une exposition et vente de vélos et accessoires anciens, à découvrir du 28 mars au 24 avril.

Venez nombreux et parlez-en autour de vous … Nous vous attendons ! .

Maison du Vélo 1 Place Achille Ribain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 24 99 velo.auxerre@gmail.com

