L’histoire du vélo et animations autour du Grand-Bi, Espace Culturel La Bergerie, Nangis

Informations pratiques

L’histoire du vélo et animations autour du Grand-Bi Dimanche 20 septembre, 14h30 Espace Culturel La Bergerie Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Déambulation, animation, démonstration, apprentissage Grand-Bi, expo sur l’histoire du vélo.

Espace Culturel La Bergerie 4 cour Emile Zola 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France

Démonstration et exposition

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