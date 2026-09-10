AGENDA · Nangis
L’histoire du vélo et animations autour du Grand-Bi, Espace Culturel La Bergerie, Nangis
dimanche 20 septembre 2026 · Espace Culturel La Bergerie · Nangis
Informations pratiques
L’histoire du vélo et animations autour du Grand-Bi Dimanche 20 septembre, 14h30 Espace Culturel La Bergerie Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Déambulation, animation, démonstration, apprentissage Grand-Bi, expo sur l’histoire du vélo.
Espace Culturel La Bergerie 4 cour Emile Zola 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France
Démonstration et exposition
© DR
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