L’HISTOIRE D’UN CHANTIER DE FOUILLE EXCEPTIONNEL Place Juhel Mayenne

L’HISTOIRE D’UN CHANTIER DE FOUILLE EXCEPTIONNEL

Place Juhel Musée du château de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:30:00

fin : 2026-03-22 16:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Le musée du château de Mayenne, plus de 1000 ans d’histoire. Il abrite le palais carolingien le mieux conservé d’Europe !

Classé site archéologique d’intérêt national en 1995, le château de Mayenne a été fouillé par les archéologues de l’Oxford Archaeological Unit de 1996 à 2000.

Cette visite guidée archéologique retrace l’histoire de ce chantier archéologique exceptionnel !

Tout public Tarif d’entrée +1€ Sur réservation au 02 43 00 17 17 .

Place Juhel Musée du château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The museum of the castle of Mayenne, more than 1000 years of history. It houses the best preserved Carolingian palace in Europe!

L’événement L’HISTOIRE D’UN CHANTIER DE FOUILLE EXCEPTIONNEL Mayenne a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne