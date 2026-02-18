L’HISTOIRE D’UN CHANTIER DE FOUILLE EXCEPTIONNEL Place Juhel Mayenne
L’HISTOIRE D’UN CHANTIER DE FOUILLE EXCEPTIONNEL Place Juhel Mayenne dimanche 22 mars 2026.
L’HISTOIRE D’UN CHANTIER DE FOUILLE EXCEPTIONNEL
Place Juhel Musée du château de Mayenne Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 15:30:00
fin : 2026-03-22 16:30:00
Date(s) :
2026-03-22
Le musée du château de Mayenne, plus de 1000 ans d’histoire. Il abrite le palais carolingien le mieux conservé d’Europe !
Classé site archéologique d’intérêt national en 1995, le château de Mayenne a été fouillé par les archéologues de l’Oxford Archaeological Unit de 1996 à 2000.
Cette visite guidée archéologique retrace l’histoire de ce chantier archéologique exceptionnel !
Tout public Tarif d’entrée +1€ Sur réservation au 02 43 00 17 17 .
Place Juhel Musée du château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The museum of the castle of Mayenne, more than 1000 years of history. It houses the best preserved Carolingian palace in Europe!
L’événement L’HISTOIRE D’UN CHANTIER DE FOUILLE EXCEPTIONNEL Mayenne a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne