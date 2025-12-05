L’histoire d’un.e autre Commercy

L’histoire d’un.e autre

La salle des Tilleuls accueille un spectacle qui mêle la fiction et le documentaire autour d’une figure controversée celle du sauvage .

Avec des images, des silhouettes de papier et de la lumière, L’Histoire d’un·e Autre ranime les formes anciennes de la lanterne magique pour ressusciter tout un monde que l’on pensait disparu celui des exhibitions de sauvages dans les expositions de l’entre-deux-guerres et des cirques de monstres ambulants dans l’Amérique de la fin du XIXe siècle.

Une jeune slameuse, Yas, prête son corps et sa voix incandescente à ces récits pour rendre un hommage vibrant à celles et ceux qui en ont été victimes. Une façon de réaffirmer à quel point le spectacle vivant sollicite nos émotions pour fabriquer de la pensée chez le spectateur.Tout public

The Salle des Tilleuls hosts a show combining fiction and documentary about a controversial figure: the savage .

Using images, paper silhouettes and light, L?Histoire d?un-e Autre revives the ancient forms of the magic lantern to resurrect a world that was thought to have disappeared: the world of savage exhibitions in the inter-war years, and the circuses of traveling monsters in late 19th-century America.

A young slam artist, Yas, lends her body and her incandescent voice to these stories, paying vibrant tribute to those who were victims. It’s a way of reaffirming the extent to which live performance appeals to our emotions to create thought in the spectator.

