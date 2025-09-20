L’histoire d’une ancienne forêt royale aux portes de Lavaur… Lavaur Lavaur

Gratuit. Entrée libre. Plus d’informations au 05 63 83 12 20.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La forêt de Gabor, ancienne forêt royale aux portes de Lavaur, découvrez son histoire du XIIIe siècle à nos jours lors d’une visite guidée.

Visite commentées samedi à 15h

Visite libre samedi de 09h à 18h

Adresse : lieu dit Sainte – Cirgue – route de Lugan (au niveau de la ligne haute tension)

Lavaur Route de lugan, 81500 Lavaur Lavaur 81500 Tarn Occitanie 05 63 41 89 50 https://sites.google.com/view/sal-lavaur/soci%C3%A9t%C3%A9-arch%C3%A9ologique/anciennes-for%C3%AAts-royales-de-lavaur/for%C3%AAt-de-gabor-une-for%C3%AAt-exemplaire Intacte depuis le XVIIe siècle sur la commune de Lavaur (Tarn), la toute petite (30 ha) ancienne forêt royale de Gabor a une histoire étonnante. Aux comtes de Toulouse depuis 1221, royale en 1271, elle fait l’objet d’une réformation en 1541. Elle a été presque totalement défrichée au profit de la culture du pastel, alors florissante. Le solde, cultivé en taillis sous baliveaux, est ruiné par les officiers chargés de sa garde. En 1666, Louis de Froidour y constate que l’arbre le plus âgé n’a que 7 ans. Ne voulant ni la cultiver en taillis simple ni faire une futaie sur une si petite surface, il conçoit un plan de balivage à long terme inventant là le taillissous- futaie. En 1724, il est constaté que ses prescriptions ont été parfaitement suivies. Vendue comme bien national en 1796, la forêt conserve toujours de nombreuses traces de son passé prestigieux mais inconnu.

© Lavaur