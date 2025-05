L’histoire d’Yvetot à travers les noms de ses rues – Yvetot, 17 mai 2025 14:30, Yvetot.

Seine-Maritime

L’histoire d’Yvetot à travers les noms de ses rues 8 Place du Maréchal Joffre Yvetot Seine-Maritime

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 14:30:00

fin : 2025-05-17 16:30:00

Date(s) :

2025-05-17

Partez à la découverte d’Yvetot sous un nouvel angle ! A travers les noms de ses rues, plongez dans l’histoire fascinante de la ville, de ses figures emblématiques et de ses évènements marquants. Une balade instructive et captivante pour mieux comprendre le passé d’Yvetot et les traces qu’il a laissées dans le paysage urbain.

Partez à la découverte d’Yvetot sous un nouvel angle ! A travers les noms de ses rues, plongez dans l’histoire fascinante de la ville, de ses figures emblématiques et de ses évènements marquants. Une balade instructive et captivante pour mieux comprendre le passé d’Yvetot et les traces qu’il a laissées dans le paysage urbain. .

8 Place du Maréchal Joffre

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 99 96 tourisme@yvetot-normandie.fr

English : L’histoire d’Yvetot à travers les noms de ses rues

Discover Yvetot from a whole new angle! Through the names of its streets, immerse yourself in the fascinating history of the town, its emblematic figures and landmark events. An instructive and captivating stroll to better understand Yvetot?s past and the traces it has left on the urban landscape.

German :

Entdecken Sie Yvetot aus einem neuen Blickwinkel! Tauchen Sie anhand der Straßennamen in die faszinierende Geschichte der Stadt, ihrer emblematischen Figuren und ihrer bedeutenden Ereignisse ein. Ein informativer und spannender Spaziergang, um die Vergangenheit Yvetots und die Spuren, die sie in der Stadtlandschaft hinterlassen hat, besser zu verstehen.

Italiano :

Scoprite Yvetot da una prospettiva completamente nuova! Attraverso i nomi delle sue strade, approfondite l’affascinante storia della città, le sue figure emblematiche e i suoi eventi principali. Una passeggiata istruttiva e accattivante che vi permetterà di comprendere meglio il passato di Yvetot e le tracce che ha lasciato nel paesaggio urbano.

Espanol :

Descubra Yvetot desde una nueva perspectiva A través de los nombres de sus calles, adéntrese en la fascinante historia de la ciudad, sus personajes emblemáticos y sus acontecimientos clave. Es un paseo instructivo y cautivador que le permitirá comprender mejor el pasado de Yvetot y las huellas que ha dejado en el paisaje urbano.

L’événement L’histoire d’Yvetot à travers les noms de ses rues Yvetot a été mis à jour le 2025-05-06 par Yvetot Normandie Tourisme