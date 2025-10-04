L’Histoire en Bandes Originales au Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly

L'Histoire en Bandes Originales au Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly samedi 4 octobre 2025.

Orangerie du Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly Aube

2025-10-04 20:00:00

2025-10-04

Le samedi 4 octobre 2025 à 202h

Plongez au cœur de l’Histoire à travers la magie du cinéma et de la musique avec le Ciné-Trio, accompagné de la talentueuse Géraldine Casey (soprano), pour un concert exceptionnel !

Un voyage musical à travers les époques et les grandes fresques du 7ᵉ art avec des œuvres puissantes et inoubliables issues de films cultes

Ben-Hur, Braveheart, Jeanne d’Arc, La Liste de Schindler, Evita, Apollo 13, Le Dernier Empereur, La Reine Margot, Lawrence d’Arabie…

Interprétées avec émotion et virtuosité, ces musiques vous feront revivre les grandes heures de l’humanité drames, espoirs, combats…

Des plaines d’Écosse aux couloirs de Versailles, des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale aux confins du Nouveau Monde…

Le Ciné-Trio sublimera ces partitions emblématiques avec son élégance et sa précision, tandis que la voix lumineuse de Géraldine Casey magnifiera les plus beaux thèmes vocaux du cinéma.

Un concert grandiose, entre frissons, nostalgie et découverte, qui ravira tous les amoureux de musique, de cinémaet d’Histoire !

Avec

Géraldine Casey (soprano)

Philippe Barbey-Lallia (piano & transcriptions)

Cyril Baleton (violon)

Timothée Oudinot (hautbois) 20 .

Orangerie du Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est +33 6 80 34 01 89

