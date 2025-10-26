L’histoire fascinante des cafés d’artistes du XIXe siècle Salle basse de la mairie Mirambeau

L’histoire fascinante des cafés d’artistes du XIXe siècle

Salle basse de la mairie 10 place de la mairie, Mirambeau Charente-Maritime

Début : 2025-10-26 17:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Cette conférence sera animée par Laurent Schmidt, conférencier et peintre. Il nous racontera l’histoire fascinante des cafés d’artistes du XIXème siècle. Entrée avec participation libre.

Salle basse de la mairie 10 place de la mairie, Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine legrainculturel@gmail.com

English :

This conference will be hosted by Laurent Schmidt, lecturer and painter. He will tell us about the fascinating history of 19th-century artists’ cafés. Admission free.

German :

Diese Konferenz wird von Laurent Schmidt, Conferencier und Maler, geleitet. Er wird uns die faszinierende Geschichte der Künstlercafés des 19. Jahrhunderts erzählen. Eintritt mit freier Teilnahme.

Italiano :

La conferenza sarà tenuta da Laurent Schmidt, docente e pittore. Ci parlerà dell’affascinante storia dei caffè degli artisti nel XIX secolo. Ingresso libero.

Espanol :

Esta charla correrá a cargo de Laurent Schmidt, conferenciante y pintor. Nos hablará de la fascinante historia de los cafés de artistas del siglo XIX. Entrada gratuita.

